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Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 30 серпня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 30 серпня
фото: ДСНС

Потужні вибухи тривали продовж дня та всю ніч на Херсонщині

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Харківщині, Одещині, Полтавщині,  Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Чернігівщина

Вночі – обстріл по території Новгород-Сіверського району, попередньо із артилерії. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни чотири рази відкривали вогонь по території області, зокрема по Краснопільській, Есманській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Буринській громадах. Усього 43 прильоти. Ворог використовував САУ та міномети. Обійшлося без жертв та руйнувань. Вночі ворог бив із САУ по Краснопільській громаді. Без жертв і руйнувань.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині ворог обстріляв Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони.  У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека, лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді поранено жінку. У селі Кам’янське 1 будинок знищений, до 10 пошкоджені. Понівечені електромережі та газогони. Також, ракетні удари по Криворізькому  та Дніпровському районах. Обставини та наслідки з’ясовуються.

Луганщина

Вночі по позиціях українських захисників на Бахмутському напрямку завдано чотири ракетні удари, загалом – вісім ракет. Також, 10 мінометних  та шість артобстрілів обстрілів з боку росіян. У трьох випадках вони використовували установки залпового вогню.

Донеччина

За добу в області двоє загиблих та 4 поранених цивільних. Обстріли з РСЗВ «Град», «Ураган», артилерії, мінометів. Обстріляні житлові сектори в Авдіївці, Слов’янську, Бахмуті, Первомайському, Семенівці,  Максимільянівці, Калиновому, Кліщіївці, Георгіївці, Нетайловому, Роздольному, Неліпівцях. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, 21 приватний житловий будинок, об’єкти ПРАТ «АКХЗ», ЛЕП, пологовий будинок, теплову мережу, приміщення «Червоного хреста», відділення «Ощадбанку», магазин.

Вночі обстрілювали Авдіївку, околиці Торецька та Тетянівки Святогірської громади. Інформації щодо поранених не надходило. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина: Миколаїв вдень зазнав масованого обстрілу 16-ма зенітними ракетами С-300. Численні руйнування та пошкодження приватних і багатоповерхових будинків, об’єктів транспортної інфраструктури. Дві людини загинуло, 24 отримали поранення.

У Миколаївському районі  вчора зафіксовано ворожі обстріли по м. Очаків Очаківської громади. Попадання по території аквазони. Постраждалих немає.

Вдень внаслідок обстрілів с. Червоне Воскресенської громади частково зруйновано будинок, пошкоджено газопровід. Постраждалих немає. Також,  за межами с. Калинівка внаслідок обстрілів відбулась пожежа на відкритій території. Без постраждалих.

За інформацією ОК «Південь», ввечері двома зенітними ракетами С-300 атаковано Баштанський район. Внаслідок розриву ракет є пошкодження приватних будинків, попередньо постраждалих немає.

Під постійними обстрілами залишаються села Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Потужні вибухи тривали продовж дня та всю ніч на Херсонщині.  Важкі бої йдуть практично на всій території Херсонщини. ЗСУ розпочали наступальні дії по різних напрямках. Окупанти розсилали жителям смс із закликом евакуюватися з робочих місць.

ЗСУ знищила низку складів із боєприпасами, знищено практично всі великі мости — Антонівські залізничний та автомобільний і Новокаховський. Залишилися лише пішохідні переходи.

Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. 

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Теги: росія війна окупація

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