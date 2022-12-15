Що зіграє ключову роль у війні з Росією – пояснення командувача ЗСУ

Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової війни

За словами командувача Сухопутними військами ЗСУ, боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової війни

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збереження поставок зброї в Україні є нагальною проблемою. Про це Олександр Сирський заявив в інтерв’ю виданню The Economist.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сирський розповів виданню, що більш нагальною проблемою на даний час є збереження поставок зброї Україні від західних партнерів.

За його словами, боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової війни. Битви виграє та сторона, яка може досить швидко доставити снаряди до гармат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перемогу у війні командувач бачить як знищення ворога і вихід на кордони 1991 року.

«Ми перемогли, коли ворог знищений, а ми стоїмо на своїх кордонах», – заявив він.

Журналісти The Economist відзначили, що твереза оцінка поточної скрутної ситуації свідчить про те, що він не впевнений, що це станеться найближчим часом. У найближчому майбутньому Україна покаже те, що він описав як «активну оборону». Втім, для ворога можуть бути несподіванки.

«Скажу тільки, що ми уважно вивчаємо противника. І кожна отрута має протиотруту», – додав командувач.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сирський також зазначив, що той, хто недооцінює Росію, приречений на поразку, а російська мобілізація не така вже й недолуга.

За його словами, досить підготовлені російські солдати зараз масово з’являються по всьому східному фронту.

Раніше Зеленський заявив, що завершення війни – це не лише деокупація українських територій, які були під її контролем до 23 лютого.

Нагадаємо, триває 295 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.