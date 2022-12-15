Масований обстріл Очакова: прокуратура показала наслідки (фото)

На щастя, ніхто не постраждав

Сьогодні вранці, 15 грудня, о 6.00 та 7.05, рашисти вчергове нанесли масовані артилерійські удари по місту Очакову. Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, інформує Офіс генпрокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні житлові будинки містян. За попередньою інформацією, жертв серед мирного населення немає.

Прокурори відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, також російські війська сьогодні, 15 грудня обстріляли Харків. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях. Згодом стало відомо про влучання у Холодногірському районі Харкова.

Як відомо, внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів у Херсоні зникло електропостачання.