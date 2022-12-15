Обстріл Харкова: з'явилися фото наслідків

Окупанти били ракетами з території Бєлгородської області

Рашисти удень 15 грудня нанесли ракетний удар по Харкову. Новобаварська окружна прокуратура міста розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, інформує пресслужба установи.

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За даними слідства, сьогодні близько 14:30 військовослужбовці країни-агресора нанесли ракетний удар по Холодногірському району Харкова. Пошкоджено складські приміщення підприємства. Будь-які військові об‘єкти на цій території та поруч відсутні.

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фото: Харківська обласна прокуратура

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300 з території країни-терористки. Огляд місця події проводили прокурори та слідчі поліції.

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Нагадаємо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. Є пошкодження складських приміщень. Поки інформації про постраждалих немає.

Також сьогодні вранці, 15 грудня, о 6.00 та 7.05, рашисти вчергове нанесли масовані артилерійські удари по місту Очакову.