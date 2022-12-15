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Обстріл Харкова: з'явилися фото наслідків

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Обстріл Харкова: з'явилися фото наслідків
Прокурори документують наслідки воєнного злочину ворогів 
фото: Харківська обласна прокуратура

Окупанти били ракетами з території Бєлгородської області

Рашисти удень 15 грудня нанесли ракетний удар по Харкову. Новобаварська окружна прокуратура міста розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, інформує пресслужба установи. 

За даними слідства, сьогодні близько 14:30 військовослужбовці країни-агресора нанесли ракетний удар по Холодногірському району Харкова. Пошкоджено складські приміщення підприємства. Будь-які військові об‘єкти на цій території та поруч відсутні.  

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фото: Харківська обласна прокуратура

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300 з території країни-терористки. Огляд місця події проводили прокурори та слідчі поліції. 

Нагадаємо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. Є пошкодження складських приміщень. Поки інформації про постраждалих немає.

Також сьогодні вранці, 15 грудня, о 6.00 та 7.05, рашисти вчергове нанесли масовані артилерійські удари по місту Очакову. 

Теги: Харків розслідування прокуратура окупанти місто військові

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