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Українська авіація завдала 11 ударів по позиціях ворога: зведення Генштабу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українська авіація завдала 11 ударів по позиціях ворога: зведення Генштабу
Українські ракетники та артилеристи уразили два пункти управління ворога
фото: Генштаб

Противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро

Триває 295 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби російські окупанти завдали два ракетних удари,  а також здійснили понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона, є загиблі серед мирних жителів.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається надалі на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках

Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває нарощування авіаційного угруповання та підрозділів збройних сил російської федерації на території республіки Білорусь.

На Слобожанському напрямку

Ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку

Ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії  райони Макіївки і Червонопопівки Луганської області та Торського і Ведмежого Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Противник здійснив обстріли, зокрема, у районах Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Окупанти намагалися уразити позиції наших військ поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, районів населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Оріхів і Степове - Запорізької; Нікополь на Дніпропетровщині та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Херсон, Інгулець і Білозерка Херсонської області.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 13 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення.

У зв’язку з переповненням лікувальних закладів та моргів у місті Мелітополь, російські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених військовослужбовців до тимчасово окупованого Криму.

Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та, навіть, офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій.

Наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Українські ракетники та артилеристи уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу ворога та склад пально-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого.

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