Рашисти вдарили по Дніпропетровщині з «Градів» і артилерії: фото наслідків

У Нікополі ворожі снаряди поцілили у десять приватних будинків

Армія Російської Федерації у ніч проти 16 листопада обстрілювали Нікопольщину на Дніпропетровщині. Окупанти атакували три громади: Марганецьку, Нікопольську та Червоногригорівську. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські війська обстрілювали населені пункти «Градами» та важкою артилерією. За словами керівника області, обійшлося без загиблих та поранених.

У Нікополі російські ворожі снаряди поцілили у десять приватних будинків. Внаслідок атаки понівечено господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач. Крім того, виникла пожежа у одній з осель. Рятувальники полум’я уже ліквідували.

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«У решті районів було голосно через сирени, та обійшлося без прильотів. На цю хвилину спокійно», – наголосив Резніченко.

Нагадаємо, удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Унаслідок масштабної атаки російськими ракетами 15 листопада завдано шкоди приблизно 30 об’єктам.