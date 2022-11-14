Окупанти масовано атакували Дніпропетровщину: без світла тисячі сімей (фото)

По Нікопольщині за ніч прилетіло понад 60 снарядів

Російські загарбники продовжують тероризувати Нікопольський район Дніпропетровщини. Протягом ночі рашисти атакували Червоногригорівську та Марганецьку громади. Били з важкої артилерії і «Градів». Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Марганецьку ТГ окупанти обстріляли кілька разів. Пошкодили лінію електропередач, як наслідок – знеструмлено насосну станцію. Фахівці роблять все можливе, аби відновити водопостачання», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу дев'ять населених пунктів громади лишились без води, це приблизно 45 тис. абонентів. Одну адмінбудівлю і одну автівку понівечено. Ще одну машину знищено.

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Голова місцевої ОВА Валенти Резніченко повідомляє, що по Нікопольщині прилетіло понад 60 снарядів.

Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони.