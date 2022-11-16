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Атаки 15 листопада: стало відомо, скільки об’єктів пошкодили терористи

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Атаки 15 листопада: стало відомо, скільки об’єктів пошкодили терористи
Внаслідок ракетного обстрілу поранено шістьох осіб, одна людина загинула
фото з відкритих джерел

Три десятки об’єктів зазнали пошкоджень у результаті вчорашньої ракетної атаки Росії  

Унаслідок масштабної атаки російськими ракетами 15 листопада завдано шкоди приблизно 30 об’єктам. Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив у ефірі телемарафону.

«У більшості випадків наше ППО спрацювало», – наголосив очільник МВС. Він підкреслив, що завдана шкода ще оцінюється, зараз працюють фахівці на кожному з об’єктів, де сталося влучення ракет.

Міністр зазначив, що співробітники МВС нарахували шість травмованих та одну особу, яка загинула. 

«Троє з них в Києві, ще троє в іншому населеному пункті. Згодом буде ще більш точна інформація», – додав Монастирський. 

Як повідомлялося, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

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Теги: росія обстріл міністр

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