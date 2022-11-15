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Ворожі ракети влучили у дев'ять областей: що відомо

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворожі ракети влучили у дев'ять областей: що відомо
фото ілюстративне

Кілька областей залишились без світла

Російські загарбники сьогодні, 15 листопада, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Прильоти зафіксовано у столиці та ще дев’ятьох областях.

Київ

Рашисти потрапили у житлові будинки у Печерському районі столиці. За інформацією КМВА на столицею збито чотири ракети.

«Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвам та постраждалим уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють. Попередньо збито чотири ракети!», – йдеться у повідомленн

Житомир

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що по енергетичній структурі структурі міста завдано два ворожих удари, все місто залишилося без електропостачання. Житомирська ОВА повідомила, що через ворожі удари по Житомирщині та по всій країні найближчим часом в області може бути запроваджено аварійне відключення електроенергії.

Волинь

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив про вибухи на Ковельщині. Підтверджено приліт у Ковелі по об'єкту енергетичної інфраструктури. Частково немає світла.

Хмельниччина

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив: «Маємо лва прильоти по Хмельницькій ТГ. В частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання».

Вінниччина

У Вінницькій області є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. 

Рівне

Міський голова Рівного Олександр Третяк заявив про удар по об’єкту критичної інфраструктури міста Рівне. Деякі частини міста залишилися без електроенергії.

Львів

У Львові був приліт. Електрики немає у частині міста, мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію.

Івано-Франківська область

Місцеві жителі чули звуки вибухів. Пишуть про проблеми зі світлом та водою.

Полтавщина

У Кременчуцькому районі на Полтавщині влучили в об'єкт інфраструктури, повідомив керівник ОВА Дмитро Лунін.

Харківщина

Росіяни завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району. Є перебої із електропостачанням, всі профільні служби працюють на місцях. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Без світла та зв’язку частково залишились багато областей.

 

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