Деокупована Харківщина. Виявлено тіла цивільних зі слідами катувань (фото)

Троє вбитих буди поховані на території домоволодінь, ще один – закопаний на території асфальтного заводу

У звільненому від окупантів селі на Чугуївщині виявлено тіла мирних мешканців зі слідами катувань. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після деокупації с. Залізничне Чкаловської територіальної громади Чугуївського району Харківської області місцеві мешканці звернулись до правоохоронців та повідомили про те, що рашисти вбили їх односельчан.

«11 вересня правоохоронці виявили чотири трупи. У всіх них – сліди катувань. Троє з них поховані на території домоволодінь, ще один був закопаний на території асфальтного заводу навпроти вокзалу с. Залізничне. За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт», – зазначають в прокуратурі.

Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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Раніше повідомлялося, що Збройні сили України за останні два тижні просунулися на півдні від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Загалом там уже звільнено близько 500 квадратних кілометрів.

Крім того, на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією.

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.