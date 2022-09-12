Харківщина: ще одне село повернулось під контроль України (відео)

За 2 км від села Тернова проходить кордон з Росією

Над найвищою точкою села Тернова піднято прапор України

Воїни 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого звільнили від окупантів село Тернова на Харківщині. Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

«14-та окрема механізована бригада дійшла до кордону в Харківській області з Російською Федерацією. В село тернова заходила 6-та рота 14-ої бригади», – йдеться у відео.

Тернова – село в Україні, належить до Липецької сільської територіальної громади Харківського району Харківської області. Село Тернова знаходиться між річками Муром (6 км) і Сіверський Донець (9 км). На відстані 2,5 км розташоване село Варварівка (Рубіжненська сільська рада). До села примикає кілька лісових масивів, у тому числі ліс Заломний (дуб). За 2 км проходить кордон з Росією.

Над найвищою точкою села піднято прапор України.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України за останні два тижні просунулися на півдні від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Загалом там уже звільнено близько 500 квадратних кілометрів.

Крім того, на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією.

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.