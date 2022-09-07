Рашисти вдарили ракетами по психлікарні в Краматорську (фото, відео)

Наслідки ракетного удару окупантів по психіатричній лікарні у Краматорську

Обійшлося без жертв, але руйнування будівлі психлікарні серйозні

Російські загарбники вночі обстріляли Краматорськ на Донеччині. Наслідки рашистської атаки показав мер міста Олександр Гончаренко.

«Бадьорого ранку. Наслідки ракетного удару окупантів по психіатричній лікарні у Краматорську», – йдеться в повідомленні.

6 фото На весь екран











Міський голова зазначив, що обійшлося без жертв, але руйнування закладу серйозні.

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 7 вересня читайте тут.