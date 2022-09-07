Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 7 вересня

Ворог знову обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Запоріжжя, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Вночі був обстріл Миропільської громади: 13 мінометних прильотів. Попередньо – без наслідків. За минулу добу росіяни випустили по області 140 мін та снарядів різного калібру, також було близько 70 пострілів зі стрілецької зброї. Били по територіях Новослобідської, Білопільської, Миропільської, Шалигинської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Середино-Будської громад.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв Нікопольський район, поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без загиблих та постраждалих. Масштаби руйнувань з’ясовуються. У Кривому Розі вночі ДСНС загасили пожежу, що сталася на нафтобазі через приліт російськоі ракети учора зранку.

Харківщина

Після півночі росіяни завдали ракетного удару по Немишлянському району Харкова, з влучанням у двоповерхову будівлю, що призвело до часткового пошкодження прилеглих будівель, без втрат. Унаслідок обстрілу горіла будівля автомийки та автомобіль. Постраждали поруч розташовані будівлі кафе, крамниці, швацького цеху та два автомобілі. Одна ракета влучила у землю, без втрат.

По області окупанти завдавали інтенсивних ударів у Богодухівському, Чугуївському, Харківському, Ізюмському районах. Ракетного удару ворог завдав по Печенігах Чугуївського району. Отримали поранення двоє людей. Є руйнування будинків приватного сектору. Сьогодні зранку зафіксовано ракетний удар у м. Зміїв, ракета влучання в землю поблизу лікувальної установи, без втрат.

Луганщина

Минулої доби противник декілька разів вдавався до наземних військових дій, вступаючи у ближні бої із захисниками Луганщини під Білогорівкою та Верхньокаменкою. Крім того, за ніч окупантами нанесений ракетний удар (дві ракети в напрямку Костянтинівки), здійснено дев'ять артобстрілів та чотири мінометних. Двічі окупанти застосовували РСЗВ. Було чотири спроби танкової атаки.

Донеччина

Вночі – обстріли: Слов'янська (пошкоджені багатоповерхівки, школа); Краматорська (будівля медичного закладу); Костянтинівки (приватний будинок); Васюківки, Роздолівки, Бахмутське Бахмутського району (житловий сектор, фермерські господарства). Інформація про постраждалих поки що не надходила.

За минулу добу – обстріли з артилерії, РСЗВ «Град», ракета ЗРК С-300. Обстріляні Бахмут, Авдіївка, Курахове, с.Хромове, с.Богоявленка, с.Георгіївка, с.Костянтинівка. За минулу добу по області троє загиблих, двоє поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

За минулу добу українські сили ППО знищили над Миколаївською областю чотири ракети класу «повітря – земля» Х-101, випущені із застосуванням стратегічної авіації з північної частини Каспійського моря; збито ворожий безпілотний літальний апарат «Орлан-10». Внаслідок обстрілів с. Куцуруб пошкоджено кілька житлових будинків. Постраждалих немає. Тривають обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської та Широківської громад. За минулу добу влучання були поза межами населених пунктів. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Херсонщина

Минулу добу на території Херсонщини було гучно, потягом дня декілька разів оголошено повітряну тривогу, а бойові дії тривали практично у всіх районах, про що періодично повідомляли жителів області. У тимчасово окупованих селах, які межують із вже деокупованими, окупанти повиривали окопи та ведуть обстріли по сусіднім населеним пунктам. В ефірі своїх пропагандистських ЗМІ окупантипропагандують відновити навчання у школах області та знову обіцяють виплату кожній дитині від 6 до 18 років по 10 тисяч рублів.

Триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.