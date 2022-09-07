Окупанти пошкодили в Енергодарі підстанцію: частина міста без світла

Без електропостачання залишаються 1-2 мікрорайони Енергодара

Російські загарбники чисельними обстрілами пошкодили в тимчасово окупованому Енергодарі, де знаходиться Запорізька атомна електростанція, підстанцію «Луч». Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Без електропостачання залишаються 1-2 мікрорайони Енергодара.

«Враховуючи, що вже декілька місяців саме в цій частині міста немає і побутового газу, люди тут найбільше потерпають від наслідків рашистських провокацій і вже фактично знаходяться на межі гуманітарної катастрофи», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вчора в Енергодарі прогримів потужний вибух, після чого у місті зникли світло та вода.

Нагадаємо, 5 вересня на Запорізькій АЕС внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ТЕС із енергосистемою України.

Того ж дня делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції і покинули її.