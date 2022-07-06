Рашисти вдарили ракетами по Торецьку: є поранені (фото, відео)
Три людини перебувають під завалами
Російські окупанти запустили ракети по місту Торецьк, що у Бахмутському районі Донеччини. Наразі відомо про одного пораненого. Ще три людини – під завалами. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
«Під російським вогнем – Торецьк. Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами», – йдеться в повідомленні.
Триває рятувальна операція. Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.
«Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним. Закликаю всіх – евакуюйтесь! Евакуація рятує життя», – зазначив Кириленко.
Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли приватні будинки на Херсонщині.
Нагадаємо, триває 133-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Українські захисники відбили штурм окупантів на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.