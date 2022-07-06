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  4. Рашисти вдарили ракетами по Торецьку: є поранені (фото, відео)
рус
    Події в Україні

    Рашисти вдарили ракетами по Торецьку: є поранені (фото, відео)

    Рашисти вдарили ракетами по Торецьку: є поранені (фото, відео)
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    Три людини перебувають під завалами

    Російські окупанти запустили ракети по місту Торецьк, що у Бахмутському районі Донеччини. Наразі відомо про одного пораненого. Ще три людини – під завалами. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

    «Під російським вогнем – Торецьк. Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами», – йдеться в повідомленні.

    Триває рятувальна операція. Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

    «Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним. Закликаю всіх – евакуюйтесь! Евакуація рятує життя», – зазначив Кириленко.

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    Рашисти вдарили ракетами по Торецьку: є поранені (фото, відео)
    Рашисти вдарили ракетами по Торецьку: є поранені (фото, відео)
    Рашисти вдарили ракетами по Торецьку: є поранені (фото, відео)
    Рашисти вдарили ракетами по Торецьку: є поранені (фото, відео)
    Рашисти вдарили ракетами по Торецьку: є поранені (фото, відео)
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли приватні будинки на Херсонщині.

    Нагадаємо, триває 133-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Українські захисники відбили штурм окупантів на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Торецьк Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Рашисти вдарили ракетами по Торецьку: є поранені (фото, відео)