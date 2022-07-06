Рашисти вдарили ракетами по Торецьку: є поранені (фото, відео)

Російські окупанти запустили ракети по місту Торецьк, що у Бахмутському районі Донеччини. Наразі відомо про одного пораненого. Ще три людини – під завалами. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Під російським вогнем – Торецьк. Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами», – йдеться в повідомленні.