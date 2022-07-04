За добу рашисти вбили на Донеччині дев’ять людей. Серед загиблих є діти

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі

Протягом минулої доби, 3 липня, російські загарбники вбили дев’ять мирних жителів Донецької області. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«За 3 липня росіяни вбили дев’ять мирних жителів Донеччини: шість у Слов'янську, одну в Авдіївці, одну у Бахмуті, одну у Зайцевому. Серед загиблих двоє дітей: одна у Слов'янську і одна у Зайцевому. Ще 25 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – йдеться у повідомленні. «Росіяни понесуть відповідальність за кожен злочин на нашій землі!», – додав Кириленко.

Павло Кириленко зазначив, що від початку вторгнення росіяни вбили 563 жителя Донеччини та поранили 1467.

Нагадаємо, на Луганщині росіяни окупували ще два населені пункти.

До слова триває 131-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються встановити контроль над кількома населеними пунктами на Словянському напрямку та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.