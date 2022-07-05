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    Події в Україні

    Британська розвідка спрогнозувала подальші плани рашистів на Донеччині

    Британська розвідка прогнозує, що Росія й надалі рівнятиме українські міста - Британська розвідка спрогнозувала подальші плани рашистів на Донеччині
    Британська розвідка прогнозує, що Росія й надалі рівнятиме українські міста
    фото з відкритих джерел

    Битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу і масованим застосуванням Росією артилерії

    Після захоплення майже всієї території Луганської області російські війська спробують взяти під контроль і Донецьку область, а міста рівнятимуть із землею артилерією. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

    «Відносно швидке захоплення Росією Лисичанська поширює свій контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй претендувати на суттєвий прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представляла як безпосередню мету війни, а саме «звільнення», – йдеться у повідомленні.

    Як наголошує розвідка, битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу і масованим застосуванням Росією артилерії, в ході якої міста дорівнювали із землею.

    «Бої в Донецькій області майже напевно триватимуть в такому ж ключі», – вважають у британській розвідці.

    «На відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: центральним угрупуванням, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна, і Південним угрупуванням, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна», – йдеться у повідомленні.

    Українські сили, ймовірно, в основному відведені в хорошому стані відповідно до планів. Утримуваний українцями район Сєвєродонецьк-Лисичанськ являв собою виступ або виступ, який росіяни могли атакувати з трьох сторін. «Існує реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до більш зручної для оборони випрямленої лінії фронту», – зазначають у Міноборони Британії.

    Нагадаємо, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.

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    Теги: розвідка росія окупанти Донбас війна Велика Британія Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Британська розвідка спрогнозувала подальші плани рашистів на Донеччині