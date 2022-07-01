Донеччина – гаряча точка. Скільки територій області під контролем України

До повномасштабного вторгнення РФ була окупована третина Донеччини

Наразі під контролем України залишається 45% територій Донецької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час телемарафону.

«Донеччина, Луганщина є найгарячішими точками. Тут просто необхідно розділяти, що на Луганщині основне місто – Лисичанськ, на яке ворог просувається, а на Донеччині лишилося і лишається, і ми впевнені, що зупинимо ворога і в подальшому звільнимо наші окуповані території – але наразі залишається під контролем 45%. Це практично половина області, це при тому, що третина окупована була протягом восьми років до повномасштабного вторгнення», – сказав голова Донецької ОВА.

За словами Кириленка, обстрілюються фактично всі населені пункти Донеччини.

«Обстріли на території Донеччини – настільки руйнівні і настільки їх велика кількість, тому що більша площа і лінія фронту. Обстрілюються фактично всі населені пункти області. Постійно», - розповів Кириленко.

Як повідомлялося, за добу 29 червня окупанти обстріляли 10 населених пунктів на Донеччині, вбили та поранили мирних мешканців. Зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків, м’ясокомбінат, коксохімічний завод, автомобіль «швидкої допомоги», гаражі, лінію електромереж.

Загалом зафіксовано 19 ударів по Донеччині. Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів.

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