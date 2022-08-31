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Рашисти обстріляли житлові будинки на Дніпропетровщині (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти обстріляли житлові будинки на Дніпропетровщині (фото)
Наслідки рашистської атаки на Синельниківський район
Микола Лукашук/Telegram

У Синельниківському районі внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинув юнак

На Дніпропетровщині сьогодні було неспокійно. Вдень під ворожий обстріл потрапив Синельниківський район. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Є пошкодження житлових будинків», – йдеться в повідомленні.

В тому ж таки Синельниківському районі внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинув сімнадцятирічний хлопець. Він торкнувся вбивчого снаряду. На місці трагедії рятувальники виявили небезпечні елементи ворожих боєприпасів.

«Російська армія засіює нашу землю вибухонебезпечними предметами. Будь ласка, запам‘ятайте самі і поясніть дітям – чіпати підозрілі та небезпечні предмети категорично заборонено», – зазначив Лукашук.

У Криворізькому районі окупанти знову вдарили по Зеленодольській громаді. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. 

Надвечір ворог обстріляв Нікополь і Червоногригорівську громаду. Попередньо – люди не постраждали, інформація щодо руйнувань з’ясовується.

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Нагадаємо, триває 189-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій. Вживає заходів з поповнення втрат та відновлення логістичного забезпечення угруповання військ. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.

Теги: окупанти війна Дніпропетровщина

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