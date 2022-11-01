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Рашисти атакували центр Миколаєва ракетами С-300: фото та відео наслідків

Надія Клочко
glavcom.ua
Рашисти атакували центр Миколаєва ракетами С-300: фото та відео наслідків
Внаслідок обстрілу загинула літня жінка
фото: Олександр Сєнкевич

Наразі відомо, що внаслідок нічного обстрілу Миколаєва загинула одна людина

Близько опівночі Миколаїв зазнав обстрілів ракетами типу С-300, внаслідок чого постраждала низка цивільних об‘єктів. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва також зазначив, що внаслідок обстрілу частково зруйнована будівля навчального закладу.

«Повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталась пожежа. У кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах. У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими наші будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу», – поінформував Сєнкевич.

Міський голова повідомив також, що наразі відомо про одну загиблу жінку.

«На місці працюють всі відповідальні служби. Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Більше повідомлю вам протягом дня», – додав він.

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Рашисти атакували центр Миколаєва ракетами С-300: фото та відео наслідків фото 2
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Місцеве видання «Новости-N» повідомляє, що внаслідок обстрілу Миколаєва в ніч з 31 жовтня на 1 листопада зруйновано два житлові будинки в центрі міста. Одна із мешканок – жінка 1935 року народження – загинула на місці.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі у Миколаєві прогриміли вибухи

Як відомо, триває 251 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: Миколаїв

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