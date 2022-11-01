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У Миколаєві лунають вибухи, в області оголошено повітряну тривогу

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Миколаєві лунають вибухи, в області оголошено повітряну тривогу
Офіційного підтвердження обстрілів поки немає
фото ілюстративне

Рашисти продовжують обстрілювати мирні українські міста

В місті Миколаєві чути вибухи. Цілком можливо, що РФ запустила по області ракети. На Миколаївщині та деяких інших областях України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Миколаєві лунають вибухи, в області оголошено повітряну тривогу фото 1

На даний момент офіційного підтвердження прильотів по області немає, але карта повітряних тривог станом на 00:10 виглядає так:

У Миколаєві лунають вибухи, в області оголошено повітряну тривогу фото 2

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

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Теги: Миколаїв обстріл росія війна

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