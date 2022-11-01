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На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 1 листопада

Триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 листопада.

Ворог завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишатися без суттєвих змін. Республіка Білорусь підтримує збройну агресію Росії проти України. РФ продовжує перекидання окремих підрозділів на територію Білорусі. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів з території Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне;
  • на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кучерівка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Петропавлівка;
  • на Лиманському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Григорівка та Берестове;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Зеленопілля, Кліщіївка, Бахмут, Бахмутське і Соледар;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Красногорівка, Первомайське та Невельське;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольгівське, Малинівка, Павлівка, Новоданилівка;
  • на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Наші перемоги

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили чотири гелікоптери, два БпЛА та 45 ворожих крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Дії окупантів на Херсонщині

Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра, силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.

У населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські окупанти психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.

Як повідомлялося, окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення «зони евакуації» на 15 км углиб області.

Російські окупанти намагаються перетворити Херсонську область на зону відчуження, заявив президент Володимир Зеленський.

Читайте також: Депортація, а не евакуація. Херсонщина – місце злочину Росії
Теги: окупанти Херсонщина ЗСУ війна Україна росія

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