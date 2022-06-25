Рашисти випустили 24 ракети по Житомирщині: відомо про жертви

Внаслідок ракетних атак по Житомирській області загинув український військовий

Російські загарбники вночі 25 червня здійснили масштабну ракетну атаку по Житомирщині. Усього було випущено 24 ракети. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. На жаль, один військовий загинув, ще один – отримав поранення.

«Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи з 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині! Цього разу по території області було випущено близько 30 ракет. Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення», – написав він.

Нагадаємо, що минула ніч по всій Україні була неспокійною. О 3:20 на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Було, ймовірно, збито ракету на Київщині, а також зафіксовано приліт по селищу Десна Чернігівської області.

Відомо, що востаннє Росія атакувала Житомирську область 9 червня – тоді окупанти вдарили по Новоград-Волинському.