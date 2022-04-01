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    На Луганщині рашисти викрали майже 150 поліцейських машин

    Прокуратура вживає всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та причетних осіб - На Луганщині рашисти викрали майже 150 поліцейських машин
    Прокуратура вживає всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та причетних осіб
    фото з відкритих джерел

    Прокуратура зареєстровала три кримінальні провадження

    Луганська обласна прокуратура зареєстровала три кримінальні провадження за фактами незаконного заволодіння транспортними засобами (ч. 3 ст. 289 КК України). Про це повідомляє пресслужба відомства.

    За даними досудового розслідування, під час збройної агресії Російської Федерації проти України представники ворожих сил проникли до території підрозділів Нацполіції в Луганській області та, погрожуючи застосуванням зброї, незаконно заволоділи 146 службовими автомобілями.

    Крім того, протягом березня 2022 року військовослужбовці окупаційних військ РФ та представники так званої «ЛНР» викралии дві автівки, що знаходяться у володінні та користуванні Марківського та Міловського відділів Старобільської окружної прокуратури Луганської області.

    Досудові розслідування у кримінальних провадженнях доручено слідчим Головного управління Нацполіції в Луганській області.

    Наразі у кримінальних провадженнях вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та причетних осіб.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині рашисти викрали майже 150 поліцейських машин