Рашисти запустили дві ракети по Хмельниччині: спалахнула пожежа

Інформацію щодо постраждалих встановлюють

Російські окупанти весь день запускають ракети по різних містах України. Дві з них влучили у Хмельницькій області. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Ворожі ракети вдарили по критичній інфраструктурі Шепетівського району. На місці влучання спалахнула пожежа.

Вогонь вже локалізували. На місці події працюють рятувальники.

«У будинках, що розташовані поруч, вибито вікна, двері», – розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Інформацію щодо постраждалих встановлюють.

Нагадаємо, 24 липня вранці у Хмельницькій області пролунали вибухи. Після 8 ранку у багатьох областях, а також у столиці оголосили повітряну тривогу. О 08:40 повідомлялося про запуски ракет з акваторії Чорного моря, о 08:50 у соцмережах поінформували про звуки вибухів на Хмельниччині.

Зазначимо, що 5 липня окупанти також атакували Хмельниччину ракетами. Повідомлялося про щонайменше п'ять вибухів.