«Бавовна» у Криму: оприлюднено карту місць вибухів

Перші вибухи в окупованому Криму прогриміли 9 серпня

Протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту, про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.

Зазначається, що перші вибухи на півострові сталися 9 серпня. Після цього «бавовну» там стали фіксувати все частіше.

Тепер з місцями та результатами цих вибухів можна ознайомитися за посиланням.

Олексій Данілов раніше вислови переконання, що Україна зараз має можливість для деокупації своїх територій, захоплених Росією, тому про питання якихось територіальних поступок Москві зараз не йдеться.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов раніше оприлюднив у своєму Twitter фото, яким зробив послання росіянам щодо майбутнього для Кримського мосту.

Як відомо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ №579/2022, яким створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Як повідомив раніше телеканал CNN, під час вибухів на аеродромі в окупованому Криму Росія втратила не менше семи військових літаків – найбільше за раз з часів Другої світової війни.

16 серпня пролунали вибухи на військовій базі РФ біля Джанкоя. Того ж дня на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя пролунало кілька вибухів.