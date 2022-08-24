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«Бавовна» у Криму: оприлюднено карту місць вибухів

Надія Клочко
glavcom.ua
«Бавовна» у Криму: оприлюднено карту місць вибухів
Перші вибухи у Криму прогриміли поблизу Новофедорівки
фото з відкритих джерел

Перші вибухи в окупованому Криму прогриміли 9 серпня

Протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту, про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.

Зазначається, що перші вибухи на півострові сталися 9 серпня. Після цього «бавовну» там стали фіксувати все частіше.

Тепер з місцями та результатами цих вибухів можна ознайомитися за посиланням.

«Бавовна» у Криму: оприлюднено карту місць вибухів фото 1

Олексій Данілов раніше вислови переконання, що Україна зараз має можливість для деокупації своїх територій, захоплених Росією, тому про питання якихось територіальних поступок Москві зараз не йдеться. 

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов раніше оприлюднив у своєму Twitter фото, яким зробив послання росіянам щодо майбутнього для Кримського мосту.

Як відомо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ №579/2022, яким створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Як повідомив раніше телеканал CNN, під час вибухів на аеродромі в окупованому Криму Росія втратила не менше семи військових літаків – найбільше за раз з часів Другої світової війни. 

16 серпня пролунали вибухи на військовій базі РФ біля Джанкоя. Того ж дня на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя пролунало кілька вибухів

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Теги: вибух війна Крим війна в Україні

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