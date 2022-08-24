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Ракета, запущена рашистами по Харкову, вибухнула в повітрі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракета, запущена рашистами по Харкову, вибухнула в повітрі
фото: Нацполіція Харківщини

Ракета підірвалась через технічну несправність

Ракета, запущена російськими військами по Харкову вчора ввечері, 23 серпня, вибухнула в повітрі. Причиною вибуху ракети імовірно стала технічна несправність. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Вчора ввечері усі харків’яни почули вибух у самому центрі міста. На щастя, постраждалих немає! На горищі дому після пожежі було знайдено фрагменти ракети, попередньо – Іскандер. Багато хто звернув увагу, що будівля зруйнована не була. Річ у тому, що ракета вибухнула в повітрі! Скоріше за все, ракета підірвалась через технічну несправність. «Сделано в россии» – одразу видно», – зазначив він.

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За даними Болвінова, станом на цей час на місці працюють слідчі. Відбувається вилучення уламків і фіксація всіх фактів для майбутнього суду над загарбниками.

Як повідомлялося, російські загарбники на Харківщині вночі обстріляли Шевченківський та Харківський райони.

Нагадаємо, триває 182-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

Теги: війна Харківщина ракета

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