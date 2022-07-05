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    Події в Україні

    Окупанти атакували Хмельниччину ракетами

    Окупанти атакували Хмельниччину ракетами
    фото з соцмереж

    Повідомляють про щонайменше п'ять вибухів

    У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

    «Є «прильоти» в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації», – зазначив мер.

    Telegram-канали повідомляють про щонайменше п'ять вибухів. В одному з районів області зафіксовано стовп диму.

    Також повідомляють, про щонайменше одну збиту ракету.

    Нагадаємо, уночі на 5 липня на всій території країни була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці Харкова та Дніпра повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

    Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет.

    Також окупанти завдали масованого удару по Миколаєву та області. Ворожі ракети потрапили до об'єктів військової та цивільної інфраструктури.

    Теги: росія Хмельниччина окупанти війна Україна окупація #stoprussia Олександр Симчишин
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    Окупанти атакували Хмельниччину ракетами