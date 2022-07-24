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    На Хмельниччині пролунали вибухи

    Після 8 ранку у багатьох областях, а також у столиці&nbsp;оголосили&nbsp;повітряну тривогу - На Хмельниччині пролунали вибухи
    Після 8 ранку у багатьох областях, а також у столиці оголосили повітряну тривогу
    ілюстративне фото. Джерело: Pixabay

    Вибухи сталися в Хмельницькій області під час повітряної тривоги

    У неділю вранці, 24 липня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. Як повідомив голова військової обласної адміністрації Сергій Гамалій, спрацювали системи протиповітряної оборони.

    «На території області чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО. Залишайтеся в укриттях. Деталі згодом», – написав він у Telegram.

    Зазначимо, що після 8 ранку у багатьох областях, а також у столиці оголосили повітряну тривогу. О 08:40 повідомлялося про запуски ракет з акваторії Чорного моря, о 08:50 у соцмережах поінформували про звуки вибухів на Хмельниччині.

    У багатьох областях станом на 09:13 оголошено повітряну тривогу.

    Зазначимо, що 5 липня окупанти також атакували Хмельниччину ракетами. Повідомлялося про щонайменше п'ять вибухів.

    Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 липня, близько 01:00, біля окупованого Мелітополя сталося кілька гучних вибухів. У самому Мелітополі було чутно сирени, а з боку аеродрому (північна околиця Мелітополя) жителі бачили дим.

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    Теги: росія окупанти війна мер Україна окупація #stoprussia
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    На Хмельниччині пролунали вибухи