У кількох областях прогриміли вибухи

Повітряна тривога досі триває майже по всій території України

Вибухи пролунали на Сумщині, Полтавщині, Харківщині та Дніпропетровщині

Під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунали вибухи. Telegram-канали повідомляють про п’ять вибухів у Миргороді.

Крім цього, відомо про вибухи на Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Офіційної інформації поки немає.

Повітряна тривога досі триває майже по всій території України, за винятком західних областей.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня.

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності.

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

