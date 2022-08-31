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Росія обстріляла Харків: спалахнула пожежа на одному з підприємств

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія обстріляла Харків: спалахнула пожежа на одному з підприємств
Інформація про постраждалих уточнюється
фото з відкритих джерел

На місці прильотів піднімається велика хмара диму

Російські загарбники сьогодні атакували Харків, завдали удару по Київському району міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Унаслідок влучання на одному з міських підприємств почалася пожежа. За словами Терехова, інформації про постраждалих внаслідок обстрілу наразі немає.

Місцеві пабліки повідомили, що на місці прильотів піднімається велика хмара диму. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня окупанти запустили три ракети з території Росії по Харкову. Однак з них вибухнула ще на території РФ.

Як повідомлялося, вночі рашисти обстріляли Харків. Також повідомлялося, що у результаті вечірнього обстрілу Київського району Харкова постраждали двоє людей.

Нагадаємо, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої.

Теги: Харків війна окупація

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