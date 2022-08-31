Росія обстріляла Харків: спалахнула пожежа на одному з підприємств

На місці прильотів піднімається велика хмара диму

Російські загарбники сьогодні атакували Харків, завдали удару по Київському району міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Унаслідок влучання на одному з міських підприємств почалася пожежа. За словами Терехова, інформації про постраждалих внаслідок обстрілу наразі немає.

Місцеві пабліки повідомили, що на місці прильотів піднімається велика хмара диму. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня окупанти запустили три ракети з території Росії по Харкову. Однак з них вибухнула ще на території РФ.

Як повідомлялося, вночі рашисти обстріляли Харків. Також повідомлялося, що у результаті вечірнього обстрілу Київського району Харкова постраждали двоє людей.

Нагадаємо, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої.