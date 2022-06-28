Рашисти знову обстріляли Криворізький район

Окупанти вдарили по Широківській та Зеленодольській громадах на Дніпропетровщині

Попередньо, без постраждалих

Під обстріл російських загарбників сьогодні вночі попав Криворізький район Дніпропетровщини. Ніхто не постраждав. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Тривожна ніч з обстрілами. Ворог знову поцілив по Криворізькому району – ударив по Широківській та Зеленодольській громадах. Попередньо, без постраждалих. Дуже усіх прошу не втрачати пильності. Будь ласка, переходьте до безпечних місць, коли чуєте сигнал тривоги. Ворог підступний – цілеспрямовано стріляє і випускає ракети по звичайних людях», – зазначив Резніченко.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула тихо.

Голова місцевої облради Микола Лукашук уточнив, що російські окупаційні війська вдарили по Широківській громаді зі ствольної артилерії, а по Зеленодольській – з далекобійної.

Нагадаємо, що 26 червня окупанти вдарили по Зеленодольській громаді з «Градів» та ствольної артилерії. Тобі поранення отримали двоє людей.

Вчора у Лисичанську на Луганщині, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ «Ураган». Серед загиблих – хлопець 2007 року народження, серед поранених – хлопець 2008 року народження. Відомо про 10 загиблих та 21 пораненого.

Нагадаємо, триває 125-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує наступ на напрямку Ізюм – Слов’янськ і штурмові дії на південній околиці Лисичанського НПЗ. Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ.