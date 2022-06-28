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    Події в Україні

    Рашисти знову обстріляли Криворізький район

    Окупанти вдарили по Широківській та Зеленодольській громадах на Дніпропетровщині - Рашисти знову обстріляли Криворізький район
    Окупанти вдарили по Широківській та Зеленодольській громадах на Дніпропетровщині
    фото з відкритих джерел

    Попередньо, без постраждалих

    Під обстріл російських загарбників сьогодні вночі попав Криворізький район Дніпропетровщини. Ніхто не постраждав. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

    «Тривожна ніч з обстрілами. Ворог знову поцілив по Криворізькому району – ударив по Широківській та Зеленодольській громадах. Попередньо, без постраждалих. Дуже усіх прошу не втрачати пильності. Будь ласка, переходьте до безпечних місць, коли чуєте сигнал тривоги. Ворог підступний – цілеспрямовано стріляє і випускає ракети по звичайних людях», – зазначив Резніченко.

    В інших районах Дніпропетровщини ніч минула тихо.

    Голова місцевої облради Микола Лукашук уточнив, що російські окупаційні війська вдарили по Широківській громаді зі ствольної артилерії, а по Зеленодольській – з далекобійної.

    Нагадаємо, що 26 червня окупанти вдарили по Зеленодольській громаді з «Градів» та ствольної артилерії. Тобі поранення отримали двоє людей.

    Вчора у Лисичанську на Луганщині, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ «Ураган». Серед загиблих – хлопець 2007 року народження, серед поранених – хлопець 2008 року народження. Відомо про 10 загиблих та 21 пораненого.

    Нагадаємо, триває 125-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує наступ на напрямку Ізюм – Слов’янськ і штурмові дії на південній околиці Лисичанського НПЗ. Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Рашисти знову обстріляли Криворізький район