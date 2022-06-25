Окупанти гатили «Ураганами» по Дніпропетровщині

На щастя, жертв немає

Внаслідок обстрілів є пошкодження

Російські війська 25 червня обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з «Ураганів». Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Протягом дня окупанти з ствольної артилерії та «Ураганів» вдарили по населених пунктах Велика Костромка і Мала Костромка», – написав він.

Лукашук повідомив, що у Малій Костромці внаслідок обстрілів була зруйнована господарча споруда, ще одна згоріла.

Мешканці не постраждали.

Нагадаємо, минулої носі вороги завдали ударів по Дніпропетровщині: є постраждалі. Під ворожим обстрілом знову був Криворізький район.

Раніше рашисти з «Ураганів» ударили по Дніпропетровщині, є руйнування. Ворог поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській.

Крім того, днями ворог обстріляв Дніпропетровщину: загорілася нафтобаза.

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