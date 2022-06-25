Окупанти гатили «Ураганами» по Дніпропетровщині
Внаслідок обстрілів є пошкодження
Російські війська 25 червня обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з «Ураганів». Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
«Протягом дня окупанти з ствольної артилерії та «Ураганів» вдарили по населених пунктах Велика Костромка і Мала Костромка», – написав він.
Лукашук повідомив, що у Малій Костромці внаслідок обстрілів була зруйнована господарча споруда, ще одна згоріла.
Мешканці не постраждали.
Нагадаємо, минулої носі вороги завдали ударів по Дніпропетровщині: є постраждалі. Під ворожим обстрілом знову був Криворізький район.
Раніше рашисти з «Ураганів» ударили по Дніпропетровщині, є руйнування. Ворог поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській.
Крім того, днями ворог обстріляв Дніпропетровщину: загорілася нафтобаза.