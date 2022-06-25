Нічні удари по Дніпропетровщині: є постраждалі

Під удари артилерії потрапили дві громади на Дніпропетровщині

Під ворожим обстрілом знову був Криворізький район

У ніч на суботу, 25 червня, російські війська обстріляли Дніпропетровщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Під обстрілом був Криворізький район. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади.

«У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджений дачний будинок», – повідомив Резніченко.

Як повідомлялося, вночі в Дніпрі пролунали вибухи.

Крім того, на світанку прогриміли вибухи на Житомирщині.

Раніше стало відомо, що селище Десна Чернігівської області цієї ночі зазнало ракетного обстрілу.

Під ранок 25 червня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.