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    Події в Україні

    Росіяни вдарили з «Градів» по Дніпропетровщині, є поранені

    Окупанти кілька годин обстрілювали Зеленодольську громаду - Росіяни вдарили з «Градів» по Дніпропетровщині, є поранені
    Окупанти кілька годин обстрілювали Зеленодольську громаду
    фото з відкритих джерел

    Пошкоджені багатоповерхівки, будинок культури та пошта

    Зеленодольська громада Дніпропетровщини знову потрапила під рашистський обстріл. Внаслідок атаки є поранення отримали двоє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

    «Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з «Градів» та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених – чоловік та жінка», – йдеться в повідомленні.

    Постраждалим надали медичну допомогу. Пошкоджені багатоповерхівки, будинок культури та пошта.

    Нагадаємо, що сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.

    По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

    З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.

    Також під обстріл з артилерії потрапив Золочів на Харківщині.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Росіяни вдарили з «Градів» по Дніпропетровщині, є поранені