Росіяни вдарили з «Градів» по Дніпропетровщині, є поранені
Пошкоджені багатоповерхівки, будинок культури та пошта
Зеленодольська громада Дніпропетровщини знову потрапила під рашистський обстріл. Внаслідок атаки є поранення отримали двоє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з «Градів» та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених – чоловік та жінка», – йдеться в повідомленні.
Постраждалим надали медичну допомогу. Пошкоджені багатоповерхівки, будинок культури та пошта.
Нагадаємо, що сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.
По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.
З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.
Також під обстріл з артилерії потрапив Золочів на Харківщині.