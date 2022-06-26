Росіяни вдарили з «Градів» по Дніпропетровщині, є поранені

Пошкоджені багатоповерхівки, будинок культури та пошта

Зеленодольська громада Дніпропетровщини знову потрапила під рашистський обстріл. Внаслідок атаки є поранення отримали двоє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з «Градів» та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених – чоловік та жінка», – йдеться в повідомленні.

Постраждалим надали медичну допомогу. Пошкоджені багатоповерхівки, будинок культури та пошта.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.

По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.

Також під обстріл з артилерії потрапив Золочів на Харківщині.