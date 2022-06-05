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    Події в Україні

    Рашисти знову обстріляли Харківщину: багато поранених

    Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область - Рашисти знову обстріляли Харківщину: багато поранених
    Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область
    фото з відкритих джерел

    Російські окупанти обстріляли Харківську область, внаслідок чого постраждали шестеро людей

    За сьогодні російські загарбники продовжували обстрілювати Харківську область. Поранено шестеро мирних людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

    «В м. Чугуїв поранення отримав чоловік 52 років. У селах Коробочкіне та Чкаловське 2 поранених. Ще двоє поранених в смт Малинівка. В місті Балаклія Ізюмського району поранення отримала літня жінка», – написав Синєгубов у Telegram-каналі.

    Він додав, що в обстрілі села Циркуни у Харківському районі області зруйновано житлові будинки, господарські будівлі, розпочалися пожежі. З важкої зброї також було обстріляно Дергачі та сусідні села.

    Нагадаємо, днями російська ракета влучила у навчально-тренувальний центр ФК «Металіст 1925» у селищі Високий. Ракетного удару завдали зі сторони російського Бєлгорода. Після «прильоту» утворилася вирва глибиною в п'ять метрів.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна ракета окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Рашисти знову обстріляли Харківщину: багато поранених