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  4. Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)
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    Події в Україні

    Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)

    Від ударної хвилі у школі повилітали вікна - Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)
    Від ударної хвилі у школі повилітали вікна
    фото: Нацполіція

    Російські снаряди влучили у дах та стіни приміщення школи у Запорізькій області

    Вчора, 19 червня, російські військові обстріляли один із навчальних закладів у Запорізькому районі. Внаслідок рашиського «визволення» мешканці Юльївки залишилися без школи. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції.

    «Російські збройні злочинці обстрілюють населені пункти запорізького краю та знищують об’єкти цивільної інфраструктури. Так, минулої доби, ворог завдав удару з артилерійської зброї по сільській школі Юльївки Запорізького району», – розповіли у поліції.

    Зазначається, що ракетами влучили у дах і стіни приміщення. Інформації щодо травмованих громадян не надходило.

    Як повідомили у поліції, від ударної хвилі у вікнах потріскалось скло, а деякі з них взагалі повилітали з віконних пройомів. Також внаслідок розриву ракетних снарядів залишилися посіченими двері та стіни навчального закладу. Пошкоджено дворову територію та парканну огорожу, також від прямого влучення та загоряння зруйновано транспортний засіб, припаркований у дворі школи.

    За фактом воєнного злочину поліцейські зібрали доказові матеріали та передали до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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    Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)
    Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)
    Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)
    Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)
    Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)
    Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)
    Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)
    Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)
    Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)
    Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)
    фото: Нацполіція

    Нагадаємо, російські війська у ніч на 20 червня обстріляли ракетами Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту під Харковом.

    До слова, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)