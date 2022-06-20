Рашисти «звільнили» від школи село на Запоріжжі (фото)

Від ударної хвилі у школі повилітали вікна

Російські снаряди влучили у дах та стіни приміщення школи у Запорізькій області

Вчора, 19 червня, російські військові обстріляли один із навчальних закладів у Запорізькому районі. Внаслідок рашиського «визволення» мешканці Юльївки залишилися без школи. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції.

«Російські збройні злочинці обстрілюють населені пункти запорізького краю та знищують об’єкти цивільної інфраструктури. Так, минулої доби, ворог завдав удару з артилерійської зброї по сільській школі Юльївки Запорізького району», – розповіли у поліції.

Зазначається, що ракетами влучили у дах і стіни приміщення. Інформації щодо травмованих громадян не надходило.

Як повідомили у поліції, від ударної хвилі у вікнах потріскалось скло, а деякі з них взагалі повилітали з віконних пройомів. Також внаслідок розриву ракетних снарядів залишилися посіченими двері та стіни навчального закладу. Пошкоджено дворову територію та парканну огорожу, також від прямого влучення та загоряння зруйновано транспортний засіб, припаркований у дворі школи.

За фактом воєнного злочину поліцейські зібрали доказові матеріали та передали до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські війська у ніч на 20 червня обстріляли ракетами Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту під Харковом.

До слова, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.