Окупанти зруйнували ракетами ліцей під Харковом (фото)

В ліцеї був волонтерський пункт

Російські війська вчора, 19 червня, обстріляли ракетами Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту під Харковом. Про це повідомляє місцева прокуратура.

«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 19 червня 2022 року близько 23:30 військовослужбовці країни-агресора здійснили ракетний обстріл м. Люботин Харківського району. Внаслідок двох вибухів пошкоджено навчальний заклад, де знаходився центр із видачі гуманітарної допомоги. Ударною хвилею та уламками пошкоджено низку приватних будинків.

«Суспільне» повідомляє, що по ліцею, де був волонтерський пункт, прилетіли дві крилаті ракети. У момент обстрілу в будівлі перебувала жінка, вона не постраждала.

Нагадаємо, що вчора о 23:31 розпочалася повітряна тривога у Харкові та області. Згодом пролунали вибухи.