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    Події в Україні

    Залишки школи та сотні мін: звільнена Вільхівка оговтується від окупації (фото)

    Рашисти зруйнували сільську школу - Залишки школи та сотні мін: звільнена Вільхівка оговтується від окупації (фото)
    Рашисти зруйнували сільську школу
    фото: Олег Синєгубов/Telegram

    Росіяни зайшли в селище ще у перші дні повномасштабного вторгнення

    Окупанти знищили практично 90% домівок у селищі Вільхівка, що на Харківщині. Росіяни сюди зайшли ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов показав, який вигляд має населений пункт після звільнення.

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    Залишки школи та сотні мін: звільнена Вільхівка оговтується від окупації (фото)
    Залишки школи та сотні мін: звільнена Вільхівка оговтується від окупації (фото)
    Залишки школи та сотні мін: звільнена Вільхівка оговтується від окупації (фото)
    Залишки школи та сотні мін: звільнена Вільхівка оговтується від окупації (фото)
    Залишки школи та сотні мін: звільнена Вільхівка оговтується від окупації (фото)
    Залишки школи та сотні мін: звільнена Вільхівка оговтується від окупації (фото)

    «На фото – залишки школи, яку ще в березні зайняли окупанти. Загиблих бійців РФ тут знаходять і до сьогодні. Як і в інших звільнених населених пунктах, окупанти залишили сотні мінувань, весь час після звільнення тут працюють військові та вибухотехніки», – повідомив Синєгубов.

    За його словами, у селищі найперше необхідно зробити все, щоб люди поверталися до життя: це відновлення критичної інфраструктури, забезпечення соціальних виплат та гуманітарної допомоги.

    Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Вільхівка в Харківській області 9 квітня.

    Після звільнення села від окупантів населенню було надано необхідну гуманітарну допомогу у вигляді харчових наборів та побутових засобів, засобів індивідуальної гігієни.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація час Олег Синєгубов звільнення #stoprussia
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    Залишки школи та сотні мін: звільнена Вільхівка оговтується від окупації (фото)