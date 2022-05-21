Залишки школи та сотні мін: звільнена Вільхівка оговтується від окупації (фото)

Росіяни зайшли в селище ще у перші дні повномасштабного вторгнення

Окупанти знищили практично 90% домівок у селищі Вільхівка, що на Харківщині. Росіяни сюди зайшли ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов показав, який вигляд має населений пункт після звільнення.

«На фото – залишки школи, яку ще в березні зайняли окупанти. Загиблих бійців РФ тут знаходять і до сьогодні. Як і в інших звільнених населених пунктах, окупанти залишили сотні мінувань, весь час після звільнення тут працюють військові та вибухотехніки», – повідомив Синєгубов.

За його словами, у селищі найперше необхідно зробити все, щоб люди поверталися до життя: це відновлення критичної інфраструктури, забезпечення соціальних виплат та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Вільхівка в Харківській області 9 квітня.

Після звільнення села від окупантів населенню було надано необхідну гуманітарну допомогу у вигляді харчових наборів та побутових засобів, засобів індивідуальної гігієни.