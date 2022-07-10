Рашистські офіцери ґвалтують своїх солдат за невиконання наказів, – ЗМІ

На Мелітопольщині рашистські офіцери вдаються до зґвалтувань своїх же солдатів, аби утримати їх від дезертирств

У Мелітопольському районі трупи окупантів спалюють прямо у дворі поліцейського відділку

Окупанти, які перебувають на півдні Запорізької області, борються із дезертирством своїх вояків усіма доступними засобами. Зокрема, офіцери карають солдатів, які не виконують накази, зґвалтуваннями. Про це з посиланням на очевидців пише видання «Ріа-Мелітополь».

Так, у Мелітопольському районі, свідчать місцеві медпрацівники, було зафіксовано як мінімум три випадки зґвалтувань російських солдатів їхніми ж офіцерами. Процес покарання відбувався у приміщенні місцевого поліцейського відділку.

Втім, це не стримує представників російської армії від дезертирства. За інформацією жителів селища Якимівка, близько 60 рашистських солдатів втекли із розташування окупаційних військ. Після цього у Якимівці був проведений тотальний обшук – командування підрозділів шукало дезертирів у гаражах та закинутих будівлях.

Нагадаємо, що у самому Мелітополі після дошкульного удару Збройних сил України по рашистській базі на аеродромі морг забитий знищеними окупантами. Тіла рашистів, за інформацією мера міста Івана Федорова, звозили до моргу вантажівками.

Удар по аеродрому Мелітополя був завданий у ніч з 2 на 3 липня.