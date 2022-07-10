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    Події в Україні

    Морг окупованого Мелітополя завалений тілами рашистів

    Мелітополь перетворили на склад мертвих окупантів - Морг окупованого Мелітополя завалений тілами рашистів
    Мелітополь перетворили на склад мертвих окупантів
    фото: Associated Press

    Після того, як було знищено військову базу в Мелітополі, тіла загарбників вивозили вантажівками

    Морг окупованого Мелітополя завалений тілами загиблих рашистів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

    За його словами, після того, як було знищено військову базу окупантів в Мелітополі, тіла загиблих російських військових вантажівками вивозили до місцевого моргу.

    «Рашисти п’ятьма КамАЗами вивозили тіла своїх загиблих. Сьогодні в моргах дійсно неможливо ні поховати людину, ні отримати документи. Тому що на сходах, сходових клітинах та в коридорах лежать тіла рашистів, які ніхто не хоче забирати. Заручниками цієї ситуації стали родичі тих людей, які померли своєю смертю. Таким чином, рашисти повністю окупували, заблокували та взяли у заручники місто Мелітополь, навіть покійників міста», – наголосив Федоров.

    Нагадаємо, російські війська після ударів ЗСУ переміщують техніку у житлові квартали Мелітополя. Крім того, окупанти блокують виїзд з міста.

    Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у війні починається переломний момент.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна документи заручники Україна місто окупація радник Михайло Подоляк #stoprussia Іван Федоров
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    Морг окупованого Мелітополя завалений тілами рашистів