Морг окупованого Мелітополя завалений тілами рашистів

Після того, як було знищено військову базу в Мелітополі, тіла загарбників вивозили вантажівками

Морг окупованого Мелітополя завалений тілами загиблих рашистів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, після того, як було знищено військову базу окупантів в Мелітополі, тіла загиблих російських військових вантажівками вивозили до місцевого моргу.

«Рашисти п’ятьма КамАЗами вивозили тіла своїх загиблих. Сьогодні в моргах дійсно неможливо ні поховати людину, ні отримати документи. Тому що на сходах, сходових клітинах та в коридорах лежать тіла рашистів, які ніхто не хоче забирати. Заручниками цієї ситуації стали родичі тих людей, які померли своєю смертю. Таким чином, рашисти повністю окупували, заблокували та взяли у заручники місто Мелітополь, навіть покійників міста», – наголосив Федоров.

Нагадаємо, російські війська після ударів ЗСУ переміщують техніку у житлові квартали Мелітополя. Крім того, окупанти блокують виїзд з міста.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у війні починається переломний момент.