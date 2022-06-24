Партизани в Мелітополі пропонують $10 тис. за голову гауляйтера Балицького

Мер міста зазначив, що за такі гроші Балицького можуть ліквідувати самі рашисти

Партизани пропонують 10 тисяч доларів за голову основного колаборанта Мелітополя Євгена Балицького. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час брифінгу.

«Мелітопольські партизани розвісили у місті оголошення, у яких за голову основного колаборанта вони пропонують 10 тис. доларів», – сказав Федоров.

За словами Федорова, за такі гроші Балицького можуть ліквідувати самі рашисти.

Раніше повідомлялося, що російські війська вимагають з жителів Мелітополя гроші в обмін на дозвіл виїхати із міста.

Загалом ситуація у місті з кожним днем ускладнюється, а одним із найактуальніших питань є паспортизація та так зване оформлення підприємницької діяльності. Окупанти намагаються змусити українських пенсіонерів і підприємців оформлювати паспорти РФ, погрожуючи, що перші не отримуватимуть пенсії, а другі не зможуть займатися бізнесом.

Вороги також збираються запровадити смертну кару в окупованому Мелітополі. Застосовувати страту поки що збираються лише до «військових злочинців». При цьому визначати, хто є військовим злочинцем, само собою, будуть самі окупанти.

Тим часом жителі Мелітополя труять черешню, яку відбирають для потреб окупаційного контингенту.

Додамо, що про призначення Балицького «гауляйтером» Запорізької області окупанти заявили 9 травня.

Нагадаємо, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

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