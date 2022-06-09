М’ясокомбінат у Мелітополі забитий трупами рашистів – розвідка

Окупанти у Мелітополі шукають у Мелітополі додаткові холодильники для зберігання тіл

У Мелітополі російські окупанти терміново шукають додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання трупів своїх солдатів. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони.

За даними української розвідки, у Мелітополі переобладнаний у морг міський м'ясокомбінат вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати «вантаж 200».

Зокрема, як повідомляє ГУР, 6 червня російські військові приїхали на мелітопольське підприємство «Арон-М» та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнане придатним для переобладнання в морг, а керівництво компанії було проінформоване про «рішення щодо тимчасового його використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців».

Як зазначається у повідомленні, зараз до Мелітополя активно завозяться трупи окупантів, ліквідованих українською армією під час боїв у напрямку Пологи – Гуляйполе.

«Ці події пов'язані з великими втратами окупантів у живій силі. Крім того, тривале зберігання вбитих тіл пов'язане із намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату. Тому практикується так зване «дозоване» відправлення тіл до РФ та максимальне розтягнення цього процесу у часі», – додали у розвідці.

Нагадаємо, раніше представники окупаційної адміністрації Мелітополя заявили, що у місті почали підготовку до так званого «референдуму» про приєднання до Російської Федерації. Водночас офіційно в Кремлі наріз нічого не кажуть про можливість таких «референдумів» на півдні України.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополь Запорізької області доставили застарілі радянські танки Т-62, які зняли з консервації.

Додамо, що від початку війни на окупованих територіях Запорізької області російськими загарбниками було викрадено понад 300 людей.

Вчора під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.