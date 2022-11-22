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Резніков розповів, скільки в Росії залишилося ще ракет

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков розповів, скільки в Росії залишилося ще ракет
Резніков: «Давайте демілітаризуємо державу-терориста, щоб жити в мирі»
фотоз відкритих джерел

Серед іншого РФ ще має 6980 ракет С-300

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, скільки у Росії залишилося ракет. Про це Резніков повідомив у Twitter

За словами міністра, у РФ залишилося 118 «Іскандерів», 347 ракет «Онікс», 6980 С-300, 229 «Калібрів»,  132 Х-101, 150  Х-555.

«Чотири вороги російського ракетного арсеналу:  блискучі українські сили Протиповітряної оборони; невмілі російські ракетні сили; санкції; час. Давайте демілітаризуємо державу-терориста, щоб жити в мирі», – зазначив Резніков.

Резніков розповів, скільки в Росії залишилося ще ракет фото 1

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив,що Росія випустила понад 4700 ракет по Україні за 270 днів.

Раніше, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше повідомив, що росіяни намагаються організувати українцям блекаут, щоб схилити керівництво до переговорів і тимчасового так званого перемир'я. Виграний час загарбники хочуть використати для перегрупування і нового нападу

Теги: війна ракета санкції росіяни росія президент блекаут

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