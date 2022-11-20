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Повітряні сили повідомили, коли очікувати нових масованих ракетних атак Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, коли очікувати нових масованих ракетних атак Росії
Удари можна очікувати будь-коли, бо РФ не полишає й намірів залишити нас в блекауті
фото з відкритих джерел

У росіян залишилося небагато «Іскандерів», але «Калібри» і Х-101 аони продовжують виготовляти

Росіяни намагаються організувати українцям блекаут, щоб схилити керівництво до переговорів і тимчасового так званого перемир'я. Виграний час загарбники хочуть використати для перегрупування і нового нападу. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ворог не полишив спроб схилити Україну до якихось переговорів, перемир'я, щоб використати для себе, аби перегрупуватися та наростити потенціал і вдарити знову. Удари можна очікувати будь-коли, бо також РФ не полишає й намірів залишити нас в блекауті», – пояснив він.

Утім, Ігнат каже, якщо війська ворога щодня будуть завдавати потужних ударів із великим використанням озброєння, то ракет в росіян «точно не залишиться». За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, у РФ в достатньо малій кількості залишилися «Іскандери», але «Калібри» і Х-101 росіяни продовжують виготовляти.

«Тому ще це високотехнологічна зброя і вона не робиться за два дні, треба тиждень-два, щоб хоч якусь кількість накопичити і щоб в «закромах Родины» не було пусто... Тому вони власне і накопичують, щоб в деякий час вдарити більшою кількістю ракет із «Шахедами» тощо», – підсумував Ігнат.

Раніше військові закликали українців уникати повідомлень про роботу ППО. Оскільки це орієнтує ворога, де зосереджені наші сили.

Також у всіх областях України, крім Криму, станом на 9:15 годину 20 листопада оголосили повітряну тривогу. При цьому у Білорусі фіксували зліт винищувачів.

 

Теги: зброя військові блекаут озброєння ворог росіяни

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