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Скільки ракет Росія запустила по Україні: Зеленський озвучив цифру

Надія Клочко
glavcom.ua
Скільки ракет Росія запустила по Україні: Зеленський озвучив цифру
Рашисти уже випустили по Україні тисячі ракет
фото ілюстраційне

Внаслідок нещодавнього ракетного удару 20 млн українців залишилися без електропостачання

З початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 4700 ракет. Про це президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії.

«Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни», – сказав він.

Зеленський також повідомив, що минулого вівторка Росія здійснила майже сто ракетних ударів, внаслідок чого без електроенергії лишилися понад 20 мільйонів людей.

«Знаєте, що таке цей ракетний удар? Це понад 20 мільйонів людей без світла. Така була шкода енергосистемі, таке було термінове аварійне відключення. Відключились і реактори на двох наших атомних станціях – через ракетне ураження енергетики», – зазначив президент.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше повідомив, що росіяни намагаються організувати українцям блекаут, щоб схилити керівництво до переговорів і тимчасового так званого перемир'я. Виграний час загарбники хочуть використати для перегрупування і нового нападу

Для того, щоб енергосистема «стала на ноги», потрібна понад тижнева перерва між атаками по інфраструктурі.

До слова, після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу. 

Також відомо, що масований обстріл України російськими ракетами 15 листопада призвів до близько мільярда доларів збитків.

Читайте також: Як виживати при блекауті: 15 лайфхаків від інструктора-«екстремала»
Теги: ракета росія війна Володимир Зеленський

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