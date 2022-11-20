Скільки ракет Росія запустила по Україні: Зеленський озвучив цифру

Внаслідок нещодавнього ракетного удару 20 млн українців залишилися без електропостачання

З початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 4700 ракет. Про це президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії.

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«Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни», – сказав він.

Зеленський також повідомив, що минулого вівторка Росія здійснила майже сто ракетних ударів, внаслідок чого без електроенергії лишилися понад 20 мільйонів людей.

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«Знаєте, що таке цей ракетний удар? Це понад 20 мільйонів людей без світла. Така була шкода енергосистемі, таке було термінове аварійне відключення. Відключились і реактори на двох наших атомних станціях – через ракетне ураження енергетики», – зазначив президент.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше повідомив, що росіяни намагаються організувати українцям блекаут, щоб схилити керівництво до переговорів і тимчасового так званого перемир'я. Виграний час загарбники хочуть використати для перегрупування і нового нападу.

Для того, щоб енергосистема «стала на ноги», потрібна понад тижнева перерва між атаками по інфраструктурі.

До слова, після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

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Також відомо, що масований обстріл України російськими ракетами 15 листопада призвів до близько мільярда доларів збитків.