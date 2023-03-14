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Резніков заявив про створення корабельної коаліції для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков заявив про створення корабельної коаліції для України
фото ілюстративне

У складі корабельної коаліції є вже щонайменше три країни

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про створення на підтримку України корабельної коаліції, до якої вже входять три країни – Велика Британія, Нідерланди та Бельгія. Про це Резніков заявив на брифінгу.

«Тепер є тренд на створення певних коаліцій в інтересах України. Була танкова коаліція, до цього – авіаційна коаліція. Зараз з'являється корабельна коаліція. Завдяки сьогоднішньому оголошенню Нідерландів про надання мінних тральників (мисливців на міни) можемо по суті говорити, що створюється корабельна коаліція», – сказав він.

Міністр зазначив, що Велика Британія вже передала два мінні тральники, на яких уже офіційно перебувають українські екіпажі та піднято прапор ВМС ЗСУ.

«Щонайменше три країни вже у складі корабельної коаліції», – зазначив Резніков.

Нагадаємо, триває 384-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російський агресор основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Теги: Міноборони ЗСУ війна корабель

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