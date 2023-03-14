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Моравецький повідомив, коли Україна отримає польські винищувачі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Моравецький повідомив, коли Україна отримає польські винищувачі
фото ілюстративне

Варшава хоче передати Україні військову допомогу в ширшій міжнародній коаліції

Польща, ймовірно, передасть Україні модернізовані винищувачі радянського зразка МіГ-29 протягом щонайбільше півтора місяця. Про це заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький на пресконференції.

«Це може статися протягом чотирьох-шести тижнів», – сказав він.

Зазначається, що за цей час літаки можуть бути вже доставлені в Україну. При цьому прем’єр-міністр Польщі наголосив, що його країна хоче передати таку військову допомогу в ширшій міжнародній коаліції.

Раніше Повітряні сили пояснили, чому відкладається навчання воїнів ЗСУ на винищувачах.

Також повідомлялося, що Словаччина може передати Україні списані винищувачі МіГ-29 спільно з Польщею, однак це рішення має бути схвалено або парламентом, або урядом.

До слова, Польща розпочинає найбільше переозброєння за останні 50 років, яке зробить її власницею найбільшої сухопутної армії в Європі. Причина цьому – зростання загрози з боку РФ.

Теги: Польща винищувач Україна ЗСУ

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