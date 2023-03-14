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Авіація ЗСУ завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіація ЗСУ завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів – Генштаб

Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та вісім ракетних ударів, один з яких – по місту Краматорськ

Триває 384-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російський агресор основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та вісім ракетних ударів, один з яких – по місту Краматорськ. Пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі і поранені серед місцевого населення. Ще одного ракетного удару окупанти завдали по місту Затока Одеської області – уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу «Золота Рибка». Жертв та втрат серед місцевого населення немає.

Також, окупанти здійснили понад 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. А на території Бєлгородської області збройних сил РФ тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій, щоб не допустити перекидання наших підрозділів на інші напрямки.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Архипівка, Михальчина Слобода, Колос та Єліне Чернігівської області, Українське, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ромашкове, Бачівськ, Старикове, Волфине, Грабовське та Порозок на Сумщині, а також Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне, Бологівка, Красне Перше, Дворічна та Западне Харківської області. 

Куп’янський та Лиманський напрямок

Протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка та Золотарівка Луганської області. Окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

Бахмутський напрямок

Ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка та Диліївка Донецької області.

Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Новокалинове та Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Красногорівка, Невельське, Марїнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Зарічне, Залізничне, Кам’янське, Мар’ївка та Новосілка Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське і Берегове Херсонської області та місто Херсон.

Протягом минулої доби в населеному пункті Абрикосівка тимчасово зайнятої території Херсонської області противник, за активної підтримки місцевої окупаційної так званої «влади» здійснював фільтраційні заходи стосовно місцевого населення. Причиною обшуків приватних будинків, огляду засобів мобільного зв’язку, особистих ноутбуків і комп’ютерів стало влучання Силами оборони України в місце базування одного з підрозділів армії РФ. В результаті повністю знищено чотири одиниці броньованої техніки (БМП/САУ) та щонайменше 15 окупантів. Кількість поранених перевіряється і уточнюється.

На території прибережних турбаз і пансіонатів міста Ялта Донецької області, протягом останніх декількох діб, було розміщено додатково близько 1 тисячі військовослужбовців ворога. У зв’язку з цим повністю перекрито найближчі вулиці та вся пляжна зона, розставлені додаткові блокпости та вдвічі збільшено кількість піших патрулів. Помічено обладнання інженерних загороджень та окопів і бліндажів на самій території баз відпочинків в безпосередній близькості до місць базування окупантів. Також збільшено кількість навчальних стрільб з різних видів озброєння в напрямку моря.

Авіація Сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження особового складу противника.

Теги: ЗСУ авіація Генштаб війна росія

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