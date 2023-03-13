Чи надасть Фінляндія винищувачі Україні? Роз’яснення прем'єрки

Фінляндія має обговорити ймовірне розміщення в Україні знятих з озброєння винищувачів Hornet

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін прокоментувала свою заяву щодо надання Україні винищувачів Hornet, яка викликала бурхливе обговорення. Про це повідомляє Yle.

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Марін зазначила, що Фінляндія має обговорити ймовірне розміщення в Україні знятих з озброєння винищувачів Hornet.

«Чим ми можемо допомогти? Це будуть вирішувати у співпраці з усіма, хто відповідає за зовнішню політику та політику безпеки. Фінляндія не виробила жодної політики щодо цього питання, але я бачу, що у нас є можливість і потенціал для проведення такого обговорення та участі у такій міжнародній спільній роботі», – зазначила вона.

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Прем'єрка наголосила, що ніхто не обіцяв надати Україні винищувачі Hornet. Однак, за її словами, Україні потрібне важче озброєння для боротьби з Росією, і це питання треба обговорювати зараз.

«Добре, що вдалося домовитися з країнами-партнерами про доправлення танків, і наступне велике питання – винищувачі та протиповітряна оборона загалом», – додала вона.

Нагадаємо, нещодавно Марін заявила, що Фінляндія може розпочати обговорення щодо відправки Україні своїх винищувачів Hornet. Але для таких постачань є умова.